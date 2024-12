2024-12-28 17:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توفي شاب في العشرين من عمره بحادث مأساوي أثناء العمل داخل معمل أسفلت في محافظة ذي قار بعد أن دفنه زميله عن طريق الخطأ. وأوضح مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث وقع أثناء قيام سائق جرافة بإلقاء كمية من الرمل في موقع العمل، لكنه...

