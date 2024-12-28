2024-12-28 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بمصرع شخصين أحدهما دفنه زميله في العمل "سهواً" شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره يعمل بأحد معامل الاسفلت بقضاء قلعة سكر شمال محافظة ذي قار توفي نتيجة قيام زميله في العمل (سائق شفل) بدفنه سهوا بمادة الرمل".

وأضاف المصدر، كما ان "حادث سير وقع على الطريق العام شرقي الناصرية قرب السجن الإصلاحي، ببن عجلتين أحدهما دراجة وأدى الحادث لمصرع سائق الدراجة على الفور ".