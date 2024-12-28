2024-12-28 17:36:04 - المصدر: ايشان

في منتصف أيلول من العام 2023، أطلق زعيم التيار الشيعي الوطني، السيد مقتدى الصدر، وصف “حكومة بني العباس” على الحكومة التي شكلها الإطار التنسيقي، ليجد نفسه اليوم أمام متغيرات إقليمية “خطيرة” تتمثل في سيطرة الأطراف المتشددة بالكامل على سوريا. وقد أطلقوا من “الجامع الأموي” إعلان إسقاط نظام بشار الأسد، لتبرز آراء صدرية جديدة لمواجهة متغيرات […]

ظهرت المقالة “اغتراب الحنانة”.. النظرة الصدرية: من حكومة بني العباس إلى حكم بني أمية أولاً على ايشان.



