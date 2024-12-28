محافظة عراقية تشدد الإجراءات على سجنها المركزي وتمنع الزيارات الخصوصية

2024-12-28 18:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الحقوقي قنديل خليل، يوم السبت، بتشديد الإجراءات على سجن صلاح الدين المركزي ومنع الزيارات الخصوصية.

وقال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "قائد الشرطة أجرى زيارة إلى سجن التوقيف والتسفيرات والتقى بمدير القسم والضباط وأكد على عمل الكاميرات والاهتمام بالسياج الخارجي وأبراج الحماية والالتزام بمواعيد الزيارات".

وأضاف أن، "قائد الشرطة وجه بمنع الزيارات الخصوصية، ووجه ضباط الموقف بمتابعة الموقوفين من النواحي كافة وإجراء ممارسات على خطط حفظ الأمن".

وتابع المصدر أنه "تم تشديد الإجراءات حول السجن حسب التعليمات وزيادة أعداد الحرس مع متابعة كاميرات المراقبة".