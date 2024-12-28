انتهاء الشوط الأول لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السعودي بالتعادل السلبي

2024-12-28 18:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره السعودي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في خليجي 26.

ويسعى منتخبنا الوطني الى خطف نقاط المباراة ليرافق البحرين ضمن مجموعته الثانية الى الدور نصف نهائي البطولة، بينما يلعب منتخب السعودية بخياري الفوز والتعادل.

ويدير اللقاء المهم الذي يجري في ملعب جابر الأحمد الدولي الحكم الدولي الروماني كوفاكس.