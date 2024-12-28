بيلينجهام يختتم العام الحالي بجائزة فردية مع ريال مدريد

2024-12-28 18:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختتم نجم وسط ريال مدريد، جود بيلينجهام، العام الحالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، لشهر كانون أول 2024.

ونقلت وسائل إعلام دولية، أن "بيلينجهام وأكمل شهرا رائعا، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 5 مباريات لعبها، فاز فيها فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بثلاث مباريات وخسر واحدة وتعادل في واحدة"، مبينة انه "وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها بيلينجهام في الفوز بالجائزة هذا الموسم".

وبدأ بيلينجهام هذا الشهر بتسجيله ركلة جزاء ضد خيتافي، وسجل مرة أخرى في الهزيمة في سان ماميس ضد أتلتيك بيلباو، وأضاف هدفين آخرين في الفوز على جيرونا والتعادل في باييكاس.

وانتهت سلسلة أهدافه ضد إشبيلية، على الرغم من أن ريال مدريد اختتم العام بالفوز.

وتفوق اللاعب الإنجليزي على أويهان سانسيت (أتلتيك بيلباو) وأنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) ورافينيا (برشلونة) وساندرو راميريز (لاس بالماس).

كما فاز التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد أيضا، بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما في الشهر، وهي الجائزة التي يحصل عليها للمرة الأولى، متفوقا في التصويت على لامين جمال (برشلونة) وإليكس موريبا (سيلتا) وجون أرامبورو (ريال سوسيداد) وفابيو سيلفا (لاس بالماس)، الذي كان الفائز بها في نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات