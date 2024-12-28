"فن من أجل المشاركة" يجمع شباب العراق في أربيل (صور)

2024-12-28 18:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يومالسبت، معرض فني خاص للمشاريع الشبابية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المعرض حمل عنوان "فنمن أجل المشاركة" وتضمن عرض لوحات فنية للشباب التي تعبر عن مسائل ومواضيعمختلفة، إضافة إلى أأفلام قصيرةشارك بها الشباب.

وقالت هفريست (رسامة)، إنها شاركت في المعرض بلوحتين حيثتتضمن طفلتين إحداهما سورية والأخرى أوكرانية، وذلك للتعبير عن معاناة الشعوب فيالحروب وخاصة الأطفال".

وأضافت خلال حديثها لوكالة شفق نيوز: "أشارك عادة فيهكذا مشاريع لأنها مهمة للشباب، ولكونها تقدم لهم دعماً جيداً ودفعة للأمام".

من جانبه، ذكر سجاد (مشارك)، إنه قدم من جنوب العراقللمشاركة في هذا المعرض، معتبراً أن "وجود هذه الفعالية ضرورية لأنها تجمعالشباب من مختلف المحافظات، وتخلق حالة ايجابية من التعايش وتبادل الخبرات والمعرفة،إضافة إلى أنها تدعم المشاريع الشبابية المختلفة لا سيما الشباب الموهوبين".