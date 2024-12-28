قصف تركي جديد يطال مناطق مختلفة في دهوك

2024-12-28 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – كردستان

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عن قصف تركي بطائرات مسيرة استهدف قرى مختلفة في محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قصفا بطائرة مسيرة استهدف اليوم عدة تجمعات لحزب العمال الكردستاني وغابات زراعية واقعة على جبل متين في قضاء العمادية بمحافظة دهوك".

وأضاف أن "القصف أدى لنزوح سكان من القرى الواقعة على جبل متين وأيضا في ناحية باطوفا، ونزحوا باتجاه مركز المدينة، فيما سجل القصف إصابة مزارع في أحدى القرى".