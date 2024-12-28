2024-12-28 19:18:04 - المصدر: ايشان

تحدث تقرير أميركي، عن وضع العراق بعد الأحداث المتسارعة التس شهدتها سوريا، فيما وصفت بأن السوداني يسير على حبل مشدود، مع ترجيحات بتمديد بقاء التحالف الدولي. ووفق تقرير مجلة “The Cradle”، الذي ترجمته منصة “إيشان”، فإن “قدرة العراق على عزل نفسه عن الاضطرابات تعتمد على البراعة الدبلوماسية للسوداني والقيادة المحلية والحفاظ على وحدة الحشد الشعبي […]

ظهرت المقالة مجلة أميركية: السوداني يسير على حبل مشدود.. هناك رغبة بتمديد بقاء الأميركان أولاً على ايشان.



