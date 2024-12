بالصور: شرطة ذي قار تضبط العشرات من القطع الأثرية خلال مداهمة منزل متهم

2024-12-28 20:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي، عن ضبط العشرات من القطع الأثرية المختلفة خلال عملية نفذتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، استهدفت منزل أحد المطلوبين للقضاء. وأوضح اللواء العابدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن القطع الأثرية المضبوطة شملت تماثيل فخارية، وقطعاً معدنية،...

