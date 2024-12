2024-12-28 20:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، خلال زيارة ميدانية لقضاء الدواية، عن تصاعد وتيرة العمل وارتفاع نسب الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية. وشملت المشاريع بحسب بيان صحفي تلقته شبكة اخبار الناصرية إنشاء شوارع في أحياء الحكيم الأولى والثانية، الصادق، السماوة، وحي الصدرين...

The post بالفيديو: صندوق إعمار ذي قار يواصل تطوير البنية التحتية في قضاء الدواية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.