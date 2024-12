2024-12-28 20:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ DeepSeek تطلق نموذجًا ضخمًا بـ 671 مليار معامل وكفاءة معالجة عالية ◾ النموذج يتفوق على المنافسين مفتوحي المصدر ويقترب من أداء النماذج المغلقة ◾ تكلفة تدريب منخفضة نسبيًا بلغت 5.57 مليون دولار مقارنة بمئات الملايين للنماذج المنافسة أعلنت شركة DeepSeek الصينية الناشئة عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد...

