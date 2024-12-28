منتخبنا الوطني يودع خليجي 26 بعد خسارته أمام نظيره السعودي

2024-12-28 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعودع منتخبنا الوطني، اليوم السبت، خليجي 26 بعد خسارته أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف.وسجل المنتخب السعودية هدف التقدم من ركلة جزاء نفذها بنجاح سالم الدوسري في الدقيقة 56، وجاء هدف التعديل للمنتخب الوطني في الدقيقة 64 عن طريق مهند علي.وعاد منتخب السعودية ليسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 81 وثالثاً في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب عبد الله الحمدان.