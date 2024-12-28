العراق يودع خليجي 26 بخسارة ثقيلة وأداء هزيل

2024-12-28 20:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ودع المنتخب العراقي بطولة كأس الخليج بنسختها26 الجارية أحداثها في الكويت، بعد خسارته أمام نظيره السعودي 3-1 في ثالث مواجهاتالمنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

المباراة التي جرت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الساعةالخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، انتهى شوطها الاول بالتعادل السلبي من دوناهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل السعودية هدف التقدم من ركلة جزاءنفذها بنجاح في الدقيقة 56 سالم الدوسري، وجاءهدف التعديل للعراق في الدقيقة 64 عن طريق مهند علي.

وعاد منتخب السعودية ليسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 81 وثالثاًفي الدقيقة 86 سجلهما اللاعب السعودي عبد الله الحمدان.

وسيلاقي المنتخب السعودي وهو ثاني مجموعة الثانية،المنتخب العماني وهو اول المجموعة الاولى، بينما يواجه البحرين وهو أول المجموعةالثانية، منتخب الكويت وهو ثاني المجموعة الاولى في نصف نهائي كأس الخليج.