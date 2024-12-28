السوداني يفتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد

2024-12-28 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد، أحد المشاريع المتلكئة".

وأضاف، أن "السوداني أعلن عن اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيل المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".