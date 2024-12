2024-12-28 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى ودع المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، بطولة خليجي 26 المقامة في الكويت. جاء ذلك بعد أن خسر المباراة التي جمعته مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وبنتيجة 3-1. يشار الى أن العراق حقق بطولة خليجي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة، بعد ان فاز على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل […]

The post العراق يودع خليجي 26 بخسارة ثقيلة appeared first on جريدة المدى.