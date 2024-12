فخري كريم: أبواب العام الجديد مشرعة على التغيير

2024-12-28 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اعرب رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، اليوم السبت، عن آمله بالعام الجديد، فيما اشار الى ان أبواب 2025 مشرعة على التجاوز والتغيير. وقال كـريم في تدوينة تابعتها (المدى): "عامٌ مضى مثقل بالهموم وكبح ارادتنا واستلابها، عامٌ جديدٌ آتٍ، يُنذر ويبشر بالمرتجى المؤجل". واضاف، ان "أبوابه مشرعةٌ على التجاوز والتغيير"، مستدركا […]

