السوداني يفتتح مستشفى الشعب العام شرقي بغداد

بغداد/ عراق اوبزيرفر افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد، أحد المشاريع المتلكئة”. وأضاف، أن “السوداني أعلن عن اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيل …

