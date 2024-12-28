ارتفاع جديد لاسعار الصرف في الاسواق المحلية.. هذه القائمة

2024-12-28 20:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها مع الإغلاق البورصة في أسواق العملة بالعاصمة بغداد. وسجلت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار. وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

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