أيمن حسين: نعتذر للجمهور ونتمنى الدعم في تصفيات المونديال

2024-12-28 20:50:02 - المصدر: واع

الكويت – واع - عبد الرحمن حميد

قدم مهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين، اليوم السبت، اعتذاره للجمهور العراقي بعد خسارة منتخبنا الوطني أمام نظيره السعودي بنتيجة (3-1) والخروج من بطولة خليجي 26، مطالبا الجماهير بتقديم الدعم للمنتخب.

وقال حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق قدم مباراة مميزة، خاصة في الشوط الأول، لكن الحظ لم يكن حليفنا لتحقيق الفوز".

وأضاف، أن "الخسارة جاءت نتيجة بعض الجزئيات الصغيرة التي أثرت على نتيجة المباراة".

وبين، أنه "لم تكن هناك عدالة في تنظيم البطولة حيث منح المنتخب المنافس حضورا جماهيريا بلغ 50 ألف مشجع، بينما اقتصر دعم جماهيرنا على 10 آلاف فقط، لذا يجب أن يكون هناك إنصاف؛ لأننا كلاعبين نستمد قوتنا من دعم جمهورنا".

وأشار حسين إلى، أن "الهدف من المشاركة في كأس الخليج 26 كان الحفاظ على اللقب، لكن الحظ لم يحالفنا".

وأكد، أنه "أمامنا استحقاق مهم يتمثل في تصفيات كأس العالم، وعلينا التركيز عليه"، معربا عن أمله، بأن "يقف الجمهور ووسائل الإعلام إلى جانب المنتخب في الاستحقاقات المقبلة".

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني علي عدنان أن هناك بعض الأخطاء حصلت أمام السعودية، وعلينا معالجتها.

وقال عدنان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مباراتنا أمام السعودية شهدت بعض الأخطاء، وعلينا معالجتها؛ لأنه من الصعب معالجتها في تصفيات كأس العالم"، مبينا، أن "هدف المنتخب هو الصعود إلى نهائيات كأس العالم ومصالحة الجماهير العراقية".

ودعا عدنان، "وسائل الإعلام إلى الوقوف مع المنتخب الوطني في سبيل التأهل إلى كأس العالم".

وأكد، أن "هذه المباراة أعطتنا دافعا معنويا كبيرا للتأهل إلى كأس العالم".