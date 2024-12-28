كاساس: بطولة الخليج ودية وفائدتها التعرف على اللاعبين وتجربتهم

2024-12-28 20:50:02 - المصدر: واع

الكويت - واعأكد مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم السبت، أن كثرة الغيابات ومعاناة بعض اللاعبين من المرض سبب لنا مشاكل خلال البطولة، مشيرا إلى أن بطولة الخليج ودية، وفائدتها التعرف على اللاعبين وتجبرتهم.وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بطولة الخليج ودية وفائدتها التعرف على اللاعبين وتجربة أكثر اللاعبين في المباريات".وأضاف كاساس، أن "المباراة كانت صعبة، كما أن لدينا العديد من الغيابات".وبين كاساس، "لعبنا أمام فريق جيد، والخروج من بطولة الخليج لن يؤثر على مستوى المنتخب في تصفيات كأس العالم".وودع منتخبنا الوطني خليجي 26 بعد خسارته أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف.