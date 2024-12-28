2024-12-28 21:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 28 - 12 (كونا) -- تأهل المنتخب السعودي اليوم السبت إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (3 - 1).وجاء الشوط الاول متوسط المستوى فنيا ولم يتمكن أي من الفريقين من فرض أسلوبه بسبب حدة وحساسية المواجهة رغم وجود أفضلية نسبية للمنتخب العراقي بفضل انتشاره الواسع واهداره لهجمات خطره وسط اعتماد (الأخضر) السعودي على الاسلوب الدفاعي.ومع بداية الشوط الثاني تحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري بنجاح في الدقيقة 57 ليدرك العراق التعادل في الدقيقة 64 عن طريق مهند علي.وواصل المنتخب السعودي عروضه وتألقه ليحسم تأهله بشكل مريح بعد تسجيل هدفين عن طريق اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقتين 82 و 86 ليودع بذلك العراق البطولة.ورغم فوز (الأخضر) السعودي إلا أن منتخب البحرين حافظ على صدارة المجموعة بأفضلية المواجهة المباشرة بين الفريقين التي حسمت لصالح (الأحمر) البحريني.وبذلك ستواجه السعودية عمان فيما تلعب الكويت مع البحرين وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة التي تستمر حتى 3 يناير المقبل. (النهاية) ف ر / أ م ح