مصطفى معروفي: شرفات صغيرة
2024-12-28 22:00:06 - المصدر: راي اليوم
شعر مصطفى معروفي
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ظل الهاتف يجأر
لا يد تلتقط السماعة
قبل قليل
ذبحت قنبلة أعضاء المنزل
و الدم ما زال هناك
يرتل آيات الفاجعة.
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احذرْ
إن الريح تهب و تعصف
لكن
لا تدخل بيتا
إلا من نافذة مفتوحةْ.
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ضجر الموت من نفسه
حيث قابيل في الشام يقتل هابيل
و الدم يصرخ في طرقات العراق
و في اليمن الضاج بالحزن
ما زال يعوي على الجبهات
و عالمنا المنتشي بالأولمبياد ليس هنا.
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قاضي القوم المفرط في الحنكة
وضع الحكمة في الثلاجة
ثم قضى بالتالي:
السارق للبيضة تقطع يده
و السارق للمال العام
يؤجل للنظر…
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مسك الختام:
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لا تطفئوا فيه الشذا فهْوَ في
أرواحــنــا لــعطره نــاشرُ
لــيس يريد المال من نشره
يــكفيه أجــرا أنــه شــاعرُ… [+]