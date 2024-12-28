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مصطفى معروفي: شرفات صغيرة

مصطفى معروفي: شرفات صغيرة
مصطفى معروفي: شرفات صغيرة
2024-12-28 22:00:06 - المصدر: راي اليوم

شعر مصطفى معروفي

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ظل الهاتف يجأر

لا يد تلتقط السماعة

قبل قليل

ذبحت قنبلة أعضاء المنزل

و الدم ما زال هناك

يرتل آيات الفاجعة.

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احذرْ

إن الريح تهب و تعصف

لكن

لا تدخل بيتا

إلا من نافذة مفتوحةْ.

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ضجر الموت من نفسه

حيث قابيل في الشام يقتل هابيل

و الدم يصرخ في طرقات العراق

و في اليمن الضاج بالحزن

ما زال يعوي على الجبهات

و عالمنا المنتشي بالأولمبياد ليس هنا.

ــــــــ

قاضي القوم المفرط في الحنكة

وضع الحكمة في الثلاجة

ثم قضى بالتالي:

السارق للبيضة تقطع يده

و السارق للمال العام

يؤجل للنظر…

ــــــــ

مسك الختام:

ـــــــــــــــــــ

لا تطفئوا فيه الشذا فهْوَ في

أرواحــنــا لــعطره نــاشرُ

لــيس يريد المال من نشره

يــكفيه أجــرا أنــه شــاعرُ

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مصطفى معروفي: شرفات صغيرة

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