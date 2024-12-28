ثنائية الحمدان تصعد بالمنتخب السعودي في "خليجي 26"

2024-12-28 22:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

المنتخب السعودي يتخطى نظيره العراقي بثلاثية في ختام دور المجموعات ببطولة "خليجي 26" (رويترز)

تمكن المنتخب السعودي من التأهل للدور الثاني من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، بعد الفوز على نظيره العراقي بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة المقامة في الكويت، بينما في المجموعة نفسها حقق اليمن أول انتصار في تاريخ مشاركاته بالبطولة بالفوز (2-1) على 10 لاعبين من البحرين ضمن المجموعة الثانية.

وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متقدمة بفارق الأهداف المسجلة عن البحرين التي احتلت المركز الثاني.

بينما جاء اليمن في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتذيل العراق حامل اللقب ترتيب المجموعة.

وبعد شوط أول لم يشهد كثيراً من الفرص على استاد جابر الذي شهد حضوراً جماهيرياً اقترب من 55 ألف متفرج، وغلبت عليه التدخلات العنيفة بين لاعبي الفريقين، افتتح القائد سالم الدوسري التسجيل للسعودية في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

لكن مهند علي (ميمي) نجح في تعديل النتيجة للعراق بعد ثماني دقائق بعدما سدد كرة منخفضة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد العويس.

وسجل الحمدان هدف التقدم للسعودية خلال الدقيقة 81 بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سلطان الغنام، قبل أن يضمن فوز فريقه بعدها بخمس دقائق إثر تمريرة من الدوسري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي مباراة أقيمت خلال التوقيت نفسه، فاز اليمن للمرة الأولى في كأس الخليج بعد مباراة مثيرة أمام البحرين.

افتتح اليمن التسجيل في الدقيقة 41 بعد تمريرة عرضية من ناصر محمدوه من الناحية اليسرى، حاول إبراهيم الختال مدافع البحرين تشتيت الكرة لكنه أسكنها بالخطأ في مرمى فريقه.

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وظن محمدوه أنه سجل الهدف الثاني لليمن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكنه كان في موقف تسلل.

وسجل محمد الرميحي هدف التعادل للبحرين في الدقيقة 62 بعد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لسيد باقر في الدقيقة 73 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب إعاقة محمدوه الذي كان في موقف انفراد.

وسجل هارون الزبيدي هدف الفوز التاريخي قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

وتلعب السعودية أمام عمان في قبل النهائي الثلاثاء المقبل، ويلاقي المنتخب البحريني نظيره منتخب الكويت مستضيفة البطولة خلال اليوم نفسه.



