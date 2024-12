2024-12-28 22:00:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى ابدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم السبت، تشاؤمها بشأن ملف الكهرباء في العراق، فيما أشارت الى انه لا يوجد بديل لغاية الان عن الغاز الايراني. وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في حديث لـ(المدى)، إن "العراق بحاجة الى بديل عن الغاز الإيراني"، مشددا على "ضرورة اسراع الحكومة في استثمار حقول الغاز، ومعالجة ما هو […]

