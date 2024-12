2024-12-28 22:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اعلن المجلس العراقي للسلم والتضامن الاجتماعي، اليوم السبت، وفاة احد اعضائه. وذكر المجلس في بيان تلقته (المدى): "خطفت يد المنون ورحل عنا باجله الموعود اخينا وصديقنا ورفيقنا العزيز احمد طلال احمد سعيد بكل اسف وألم وحزن ودموع". واضاف، انه "ستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في جامع بنََية في العلاوي من الساعة 4-6 مساءً […]

The post الموت يخطف احد كوادر المجلس العراقي للسلم والتضامن appeared first on جريدة المدى.