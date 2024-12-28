بعد اخفاق خليجي 26.. نائب: سيتم فتح ملف الفساد في اتحاد كرة القدم

2024-12-28 22:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب امير المعموري، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عن فتح ملف الفساد في اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة بعد الإخفاق في بطولة خليجي 26.

وقال المعموري في منشور على منصة (الفيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إنه "سيتم فتح ملف اتحاد كرة القدم والأموال التي تم صرفها وعقد المدرب كاساس والعقود الأخرى".

وأضاف "شاهدنا تقدم الفساد والهزائم مستمرة للمنتخب رغم المصروفات المالية من ايفادات وصرف بالمليارات"، لافتاً الى أن "من يتلاعب باسم العراق واحلام الجماهير يتحمل المسؤولية، وحين تصبح الرياضة مسرحاً للنهب والمحسوبيات يجب أن يكون هناك محاسبة للمقصرين".