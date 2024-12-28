خلاف بين صديقين ينتهي بمقتل أحدهما في الديوانية

2024-12-28 22:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، بمقتل أحد الاشخاص على يد صديقه في قضاء عفك شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافا شخصيا بين صديقين في العشرينات من عمرهما في قضاء عفك شرقي الديوانية تحول لشجار بـ(الالات الحادة) بينهما".

وبين المصدر، ان "الشجار أودى بحياة أحدهما على الفور بعد تلقيه ضربة من صديقه الثاني، فيما طوقت القوات الامنية منطقة الحادث وقامت باعتقال الجاني ونقل الجثة للطب العدلي".