السوداني: الحكومة حريصة على استكمال كل المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات

2024-12-28 22:30:08 - المصدر: الفرات نيوز

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مستشفى الشعب العام سعة (246) سريراً، أحد المشاريع المتلكئة التي عملت الحكومة على إنجازها، كما أعلن سيادته اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيله لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأجرى السيد السوداني جولة في ردهات وأقسام المستشفى الذي يتميز بسعة البناء، يرافقه السادة وزير الصحة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظ بغداد، كما اطلع على الأجهزة الطبية الحديثة والمستلزمات الخدمية المختلفة، ووجه سيادته الشركة التركية التي ستقوم بتشغيل المستشفى، بضرورة أن يقترن هذا المبنى بأفضل الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وأوضح أن معيار النجاح سيعتمد على مدى رضا المواطن عن الخدمة الطبية والصحية المقدمة داخل المستشفى.

والتقى السيد رئيس مجلس الوزراء بعدد من ممثلي أهالي المنطقة، بحضور السادة أعضاء مجلس النواب، حيث ثمن سيادته جهود الحكومات المحلية في بغداد منذ عام 2013، وكذلك جهود الحكومة المحلية الحالية التي بذلت أقصى جهدها بمعية الجهات الرسمية من أجل إكمال هذا المشروع، كما أشاد بما قدمته وزارة الصحة في إكمال المشروع رغم الكثير من التعقيدات التي كانت تواجهه، وأيضاً ثمن جهود الشركة العراقية المنفذة للمشروع، وعدها محط فخر واعتزاز في أن يكون التنفيذ بهذا المستوى الكبير.

وأكد سيادته أنّ مستشفى الشعب، يعد أول مستشفى عام يشيد في بغداد منذ نحو أربعة عقود، مشيراً إلى حرص الحكومة على استكمال كل المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات، إذ تمكنت من إنجاز أكثر من 50% من المشاريع المتلكئة.

وأوضح السيد السوداني أنّ الخدمة والرعاية الصحية لا يمكن أن تتأخرا، ويجب أن تتوفرا للمواطن في بلده بدلاً من السفر إلى خارج العراق، مؤكداً مضيّ الحكومة باتجاه إنجاز البنى التحتية للقطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية من خلال الاعتماد على أسلوب التشغيل وإدارة المسشتفيات بالتعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على مؤسسات عالمية مختصة، مبيناً أنّ إنجاح تجربة الإدارة والتشغيل المشترك يقع على عاتق وزارة الصحة ومديريات الصحة في المحافظات.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى الشعب العام (16) دونماً، ويتضمن أقساماً طبية متنوعة وعيادات استشارية بمختلف الاختصاصات، وأقساماً للجراحة العامة، ومختبراً ومصرفاً للدم، وسكناً للكوادر الطبية المقيمة يتكون من 75 شقة، بالإضافة إلى كافتيريا وأماكن جلوس للمراجعين وحدائق خارجية وداخلية، كما جُهزت بمختلف الأجهزة الطبية العلاجية المتطورة والحديثة.

