2024-12-28 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسمت خمسةأندية عراقية، يوم السبت، تأهلها إلى دور الـ"8 الكبار" بدوري الطائرةالممتاز.

وحقق مصافي الشمال فوزاًمستحقاً على الدغارة بثلاثة اشواط دون مقابل، ليتأهل إلى الدوري الممتاز، كانت علىالنحو الآتي: 15-25، 16-25 ، 16-25، فيمبارات جرت على قاعة نادي أربيل المغلقة .

وتخطى البيشمركة، النعمانيةوبلغ دور الثمانية الكبار، بواقع 25-23 ، 25-18، 25-22 في قاعة الصناعة المغلقةببغداد .

وتفوق أربيل على الصناعةبثلاثة أشواط دون مقابل وتأهل لدور الثمانية الكبار في مباراة احتضنتها قاعة نادي أربيلالمغلقة .

وواصل فريق الشرطةبالكرة الطائرة تألقه في منافسات الدوري الممتاز بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً علىفريق غاز الجنوب، حامل لقب البطولة، بثلاثة أشواطٍ نظيفة، وجاءت نتائج الأشواطكالآتي: 25-22، 25-16، و27-25.