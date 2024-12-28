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فوز الحلة وزاخو في دوري المحترفين لكرة السلة

فوز الحلة وزاخو في دوري المحترفين لكرة السلة
فوز الحلة وزاخو في دوري المحترفين لكرة السلة
2024-12-28 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب نادي الحلة على نادي الكرخ بنتيجة (79-74) ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

جرت المباراة مساء اليوم السبت في قاعة نادي الحلة المغلقة بمحافظة بابل.

كما تغلب الكرخ على الحلة بنتيجة 70-48 لحساب مباريات دوري الشباب المصاحب.

وفاز نادي زاخو على نادي الكهرباء بنتيجة (80-66) ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي زاخو للألعاب الرياضية.

بينما فاز الكهرباء على صاحب الارض نادي زاخو بنتيجة 60-57 نقطة لحساب مباريات دوري الشباب المصاحب.

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