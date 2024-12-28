2024-12-28 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارةنادي غاز الشمال، يوم السبت، فريق غاز الشمال فائزاً على دربنديخان بنتيجة 20 -0،وذلك لعدم حضور الأخير للمباراة ضمن دوري المحتفرين لكرة السلة، في المبارات التيكان مقرر إقامتها في كركوك.

وقال المنسق الاعلاميللنادي، مراد البزاز، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق غاز الشمال لكرة السلة،اعتبر فائزا بحسب قوانين لعبة كرة السلة"، مؤكداً أن "غاز الشمال كانمستعداً للمباراة الثالثة ضمن المرحلة الثانية من دوري النخبة للمحترفين".

وأضاف البزاز، أن هذه المبارةالثانية لفريق دربنديخان في دوري المحتفرين التي لا يشارك فيها، حيث كانت لهمباراة مع فريق الكهرباء في بغداد كذلك لم يشارك فيها دون معرفة الأسباب الحقيقيةلعدم الحضور.