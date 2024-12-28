الداخلية: القبض على 7 مطلوبين للقضاء في بغداد

2024-12-28 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 7 متهمين مطلوبين للقضاء في بغداد.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية، في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة وملاحقة المطلوبين للقضاء، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على 7 متهمين مطلوبين وفق أحكام قانونية، تضمنت (قتل، سرقة، مخمورين، حادث دهس) في مناطق (الكرادة، جسر ديالى، البلديات، الزعفرانية) ببغداد".وأضاف البيان، "كما ضبط بحوزة المتهمين (عجلة بيك اب، عجلة نوع افيكو، دراجة نارية)، وتم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".