الجيش التركي يعلن تحييد أكثر من 3 آلاف مسلح هذا العام

2024-12-28 23:00:04 - المصدر: كونا

أنقرة - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت عن تحييد 3038 مسلحا منذ مطلع هذا العام 2024 قالت إنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية سواء في تركيا أو في العراق وسوريا.وعادة ما تستخدم تركيا مصطلح "التحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين قد تقتلهم قوات الأمن والجيش أو تصيبهم أو تعتقلهم.وتوعدت الوزارة في بيان لها بمواصلة "ضرب الإرهابيين أينما كانوا" مشيرة إلى تدمير أكثر من 1300 كانوا يتحصنون فيها بالإضافة إلى استسلام 107 مسلحين أيضا خلال هذا العام.وقالت إن الجيش التركي ينفذ عمليات عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا والذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها وقالت إنه "ينشط في عدة دول بالمنطقة منها سوريا والعراق وإيران". (النهاية) ا ع س / ه س ص