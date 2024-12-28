مدرب المنتخب السعودي يعرب عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي (خليجي زين 26) ويشيد بأداء لاعبيه

2024-12-28 23:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أعرب مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) مشيدا بأداء لاعبيه في مباراة المنتخب أمام نظيره العراقي ليتمكن من الفوز بنتيجة (3 - 1).وقال رينارد في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على استاد (جابر الاحمد الدولي) إن المنتخب السعودي سيواصل العمل للتحضير للمباراة المقبلة وسيسعى لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيره التي واكبته بالبطولة.واوضح ان المنتخب السعودي لم يكن جيدا في الشوط الأول الا ان لاعبيه تداركوا الامر في الشوط الثاني وقدموا شوطا مميزا توجوه بإحراز ثلاثة أهداف منوها بدور الجماهير الكبيرة التي دعمت الأخضر بالمباراة وكانت أهم أسباب الفوز الكبير.من جانبه أكد مدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة في ظل معاناة فريقه من بعض الغيابات العديدة قبل البطولة كما ان ضربة الجزاء التي احتسبت للسعودية كانت نقطة تحول للمباراة لمصلحة المنتخب السعودي.وقال كاساس إن خروج المنتخب العراقي من البطولة لن يكون له تأثير على مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم التي يحتل بها المركز الثاني في مجموعته معتبرا أن الفريق كسب عددا من اللاعبين الواعدين والشباب في هذه البطولة. (النهاية) ف ش ا / م م ج