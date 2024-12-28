كتلة المالكي: لو اردنا تشكيل فصائل مسلحة لما دعمنا القوات الأمنية

2024-12-28 23:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، أن كتلته لو ارادت تشكيل فصائل مسلحة لما دعمت القوات الأمنية.

وقال المالكي في تدوينة على منصة (x) تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عمل على تشكيل وتسليح جميع صنوف القوات المسلحة، واستمرت دولة القانون عبر خطابها بدعم مؤسسات الدولة الأمنية باعتبارها الضمانة الأكيدة لحفظ وحدة البلاد وأمن العباد".

وأضاف أن "ذلك يأتي إيماننا بدولة قوية قادرة، ولو أردنا تشكيل فصائل مسلحة لما دعمنا القوات الأمنية ولانتهزنا المراحل الماضية".