انقسام داخلي.. أعضاء في اتحاد الكرة مع "اقالة كاساس" ودرجال يرفض

2024-12-28 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى عضو في اتحاد الكرة العراقي يوم السبت، ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن قيام الاتحاد بمناقشة موضوع اقالة المدرب الاسباني خيسوس كاساس بعد الضغط الجماهيري الكبير عقب خروج المنتخب من بطولة خليجي 26.

وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ "لا صحة لما تداول في مواقع بشأن اجتماع اتحاد الكرة لدراسة خيار إقالة المدرب الإسباني كاساس وان رئيس الاتحاد عدنان درجال ضد هذا الخيار ويقف مع الإبقاء على المدرب"، مشيرا إلى ان "اغلب الاعضاء طلبوا ان يتم الاستغناء عن كاساس بأسرع وقت ممكن".