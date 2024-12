2024-12-28 23:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص الحكومة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بدلاً من السفر خارج العراق. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح اليوم السبت، مستشفى الشعب العام سعة (246) سريراً، أحد المشاريع المتلكئة التي …

The post السوداني: الحكومة حريصة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بدلاً من السفر للخارج first appeared on Observer Iraq.