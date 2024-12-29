رئيس كتلة دولة القانون ينفي تشكيل المالكي فصيل مسلح

2024-12-29 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفى رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي ، قيام رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتشكيل فصيل مسلح.وقال المالكي في تدوينة على منصة (x) ، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نوري المالكي ساهم بتشكيل وتسليح صنوف القوات المسلحة كافة".وأضاف: "لو أردنا تشكيل فصائل مسلحة لما دعمنا القوات الأمنية ولانتهزنا المراحل الماضية".وكانت تقارير نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية تحدثت عن أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ينوي تشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى "أبناء الدولة" لحماية البلاد من أي خطر مستقبلي، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا أخيراً.وقالت المصادر لـ "الأخبار" إن "تحرّك المالكي يأتي على خلفية الضغوط الدولية والإقليمية لتفكيك الفصائل المسلحة وحل الحشد الشعبي ودمجه مع المؤسسات الأمنية، ما قد يجعل العراق مرشحاً بعد سوريا لتغيير النظام أو استبدال الطبقة السياسية فيه من قبل قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة".