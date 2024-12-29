السعودية تقصي العراق حامل اللقب من “خليجي 26”
2024-12-29 00:00:06 - المصدر: راي اليوم
إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول
ودع المنتخب العراقي، حامل اللقب، منافسات “خليجي 26” مبكرا بعد خسارته أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف لواحد، السبت، على ملعب “جابر الأحمد” ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة.
وانتزع “الأخضر” السعودي بهذه النتيجة، وصافة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما تجمد رصيد “أسود الرافدين” عند 3 نقاط من خسارتين وفوز، ليحتل المركز الثالث.
سجل ثلاثية المنتخب السعودي سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وعبد الله الحمدان بالدقيقتين 81 و86، فيما أحرز للعراق لاعبه مهند علي بالدقيقة 64.… [+]