إصابة شخصين بهجوم مسلح واحتراق منزل لواء في الاستخبارات جنوبي العراق

2024-12-29 00:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار، بينها إصابة شخصين بهجوم مسلح شمال شرق الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شخصين اثنين أصيبا بهجوم مسلح في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تم نقلهم للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم"، لافتا إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، أن "حريقا ضرب منزل لواء في الاستخبارات العامة بمنطقة الأمين في قضاء الشطرة شمال ذي قار، حيث طوقت فرق الدفاع المدني منطقة الحادث وباشرت بإخماد النيران، فيما تشير التحقيقات الاولية إلى ان الحادث وقع بسبب تماس كهربائي".

واضاف المصدر، كما ان "حادث سير وقع وسط مدينة الناصرية نتيجة تصادم قطار بأحد العجلات نوع (تريلة، مخلفاً إضراراً مادية للطريق، من دون تسجيل اي إصابة تذكر".