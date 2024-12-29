محافظ بغداد: مستشفى الشعب الأول من نوعه في العاصمة منذ العام 1986

2024-12-29 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازعدّ محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، مستشفى الشعب العام الأول من نوعه في العاصمة بغداد منذ عام 1986.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اليوم اُفتتح المستشفى الشعب العام المرفق الطبي المتميز بتصميمه وباحتوائه على أحدث الأجهزة وبإدارة وعملية تشغيله"، مبينا أنه " لأول مرة في بغداد يتم تشغيل مستشفى من قبل شركة متخصصة".وأضاف أن "العاصمة لم تشهد افتتاح مستشفى بهذه السعة والتصميم منذ عام 1986 "، مؤكدا أنه "سيحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي، من خلال تقديم الخدمة والرعاية الصحية باعلى جودة كونه يضم ردهات طوارئ و8 غرف عمليات ".وأشار إلى أن "المستشفى سيقدم خدمات صحية بمعايير عالمية"، لافتاً إلى أن "المحافظة مولت المشروع وأشرفت على تنفيذه، حيث هناك مستشفيات أخرى كالفضيلية والحرية ستفتتح العام المقبل بواقع 400 سرير أيضاً مولتها المحافظة وأشرفت على تنفيذها".وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد، أحد المشاريع المتلكئة".وأضاف، أن "السوداني أعلن عن اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيل المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".