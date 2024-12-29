وزير الصحة: مستشفى الشعب العام سيعمل بنظام إلكتروني متطور

2024-12-29 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، أن مستشفى الشعب العام سيعمل بنظام إلكتروني متطور.وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اليوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب بسعة 246 سريراً، ويضم 72 ردهة مزدوجة لسريرين، و48 ردهة مفردة، إضافة إلى 8 أجنحة، و8 صالات عمليات و4 صالات ولادة و22 سرير عناية مركزة جميعها مفردة، إضافة إلى 24 سرير طوارئ وهذه أيضاً مفردة".وأضاف الحسناوي، أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة يتم إنشاء مستشفى بهذه المعايير العالية".وتابع، أن "نظام العمل في هذه المستشفى سيكون إلكترونياً اي بنظام الباركود، أي ان لكل مواطن أخذ باركود ومن ثم بروز اسمه على الشاشة، وأيضاً الاستشارية، ويتوجه بعد ذلك إلى العيادة الاستشارية، وكذلك الطوارئ، وصالة العمليات"، داعيا "المواطنين إلى الحفاظ على المستشفى والالتزام بالنظام الموجود في المستشفى، كما أنه لن يسمح للمدخنين بالدخول الى المستشفى ويمنع أي تلويث للمستشفى".وختم الحسناوي، أن "نظام الرسوم سيكون ذات الرسوم التي في المؤسسات الصحية الأخرى، التي هي 3 آلاف دينار للباص الواحد، إضافة الى ألف دينار للدواء، كذلك الأجنحة الخاصة التي ستكون 50 سريراً بذات عمل الأجنحة الخاصة لوزارة الصحة".وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد، أحد المشاريع المتلكئة".وأضاف، أن "السوداني أعلن عن اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيل المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".