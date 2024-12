فحص العذرية في سجون النساء.. فصول مسكوت عنها

2024-12-29 00:16:12 - المصدر: جريدة المدى

بغداد – تبارك عبد المجيدفي الزنزانات الضيقة داخل السجون العراقية، تعيش النساء مع أطفالهن في ظروف قاسية. الجدران الباردة تجسد معاناتهن، ومشاعر الحزن والإحباط تتناثر بينهن. الأوضاع في السجن خانقة مع الاكتظاظ الشديد، ما يجعل الحياة هناك غير قابلة للتحمل. وما يزيد من قسوة الأيام هو الانتهاكات المتعددة التي يتعرضن لها، خاصة انتهاك الخصوصية مثل […]

