 السليمانية / سوزان طاهر تعتبر محافظات إقليم كردستان هي أكثر المحافظات في العراق التي تشهد اهتماما كبيرا بموسم الأعياد والمناسبات، لكن على ما يبدو أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، هي أكبر هذه المرة من إصرار الناس على الاحتفال بعيد رأس السنة. وتستعد في كل عام مدن إقليم كردستان بوقت مبكر، بنصب أشجار عيد الميلاد وتزيين […]

