2024-12-29 01:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشادت عضو مجلس النواب عالية نصيف، بجهود الحكومة في دعم القطاع الصحي لاسيما بعد افتتاح مستشفى الشعب العام.وقالت نصيف في تدوينة لها على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد هذه النهضة السريعة على مستوى الطرق والجسور والعمران، يأتي افتتاح مستشفى الشعب ليجعل آمالنا وطموحاتنا واقعاً نعيشه اليوم".وأضافت، أن "بعض أهلنا الكبار الذين عاصروا الحقب السابقة يقولون إنهم يعيشون اليوم إحساساً أيقظ في ذاكرتهم الإصلاحات السريعة التي قام بها الزعيم عبد الكريم قاسم!".وتابعت: "شكراً يا أبا مصطفى، شكراً لكل مَن عملوا معك بإخلاص لتحقيق هذه الإنجازات، والحمد لله أولاً وآخراً".وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد، أحد المشاريع المتلكئة".وأضاف، أن "السوداني أعلن عن اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيل المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".