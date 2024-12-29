وزير الشباب "مصدوم" ويسائل اتحاد الكرة: لا يمحو خسارة العراق سوى التأهل لكأس العالم

2024-12-29 01:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، على خروج المنتخب العراقي من بطولة كأس الخليج 26 المقامة في الكويت، معتبرًا أن النتيجة شكلت صدمة كبيرة للجماهير العراقية.

وقال المبرقع في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز: "لنا الحق كحكومة أن نسأل عن أسباب هذا التراجع، بالرغم من الدعم الكبير الذي توفره الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "خروج منتخبنا المبكر من البطولة، وهو بطل النسخة السابقة والمرشح الأبرز للحفاظ على اللقب، كان مفاجأة غير متوقعة للجماهير، حيث أن الاتحاد العراقي لكرة القدم مطالب اليوم بإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة من خلال لجانه الفنية المتخصصة".

وأوضح الوزير أن "البطولة الخليجية، رغم أهميتها الإقليمية، ليست الهدف النهائي. ما ينتظرنا هو استحقاق أهم يتمثل في التأهل إلى كأس العالم، ويجب تدارك الأخطاء سريعًا لتحقيق هذا الهدف".

وأكد المبرقع التزامه بمسؤوليته كوزير للشباب والرياضة، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكافة الاتحادات الرياضية للنهوض بواقع الرياضة في العراق.

وختم الوزير تصريحه بالقول: "لا يمكن لهذه الخسارة أن تُنسى إلا عبر تحقيق التأهل لكأس العالم، وهو الهدف الذي يطمح إليه جميع العراقيين".