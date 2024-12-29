العراق.. إعادة انتخاب بهاء الدين زعيما لحزب الوحدة الإسلامية الكردستاني
2024-12-29 02:00:06 - المصدر: راي اليوم
أربيل/ الأناضول
أعاد حزب الوحدة الإسلامية الكردستاني في إقليم شمال العراق، السبت، انتخاب صلاح الدين بهاء الدين، لمنصب الأمين العام للحزب.
جاء ذلك خلال تصويت جرى بالمؤتمر العام التاسع للحزب في مدينة أربيل بالإقليم.
وبحسب بيان صادر عن الحزب، شارك 864 مندوباً في التصويت، وحصل بهاد الدين، على تأييد 84 بالمئة منهم.
يشار أن حزب الوحدة الإسلامية الكردستاني، فاز بـ7 مقاعد من إجمالي 100 مقعد في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، التي جرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأعلن الحزب، في وقت سابق، أنه لن يشارك في الحكومة الائتلافية التي ستتشكل لاحقاً في الإقليم.… [+]