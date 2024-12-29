اتحاد الكرة يعتزم تشكيل لجنة لدراسة مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26

2024-12-29 03:00:32 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال، عزمه تشكيل لجنة من المختصين لدراسةِ مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال قدّم اعتذاره لكلِ الجَماهيرِ الوَفيةِ التي ما انفكت تؤازرُ وتدافعُ عن أُسُودِ الرافدين في كلِ المُناسبات"، منوهاً "بأننا كنا نُمني النفسَ بظُهورِ منتخبنا بصُورةٍ أفضل مما ظهرَ عليها، وإسعاد جماهيرنا المُخلِصة التي هي مصدرُ إلهامنا وتفانينا في عملنا."وأكد رئيسُ الاتحاد، أثناء لقائه لاعبي المنتخبِ الوطنيّ بعدَ ساعاتٍ قليلةٍ من خروجه المُبكر من منافساتِ خليجي 26 المُقامة حالياً في الكويت، بحسب البيان، "أهميةَ الأخذِ بنظرِ الاعتبار الدروس المُستقاة منها، وجعلها نبراساً في مِشوارنا المُقبل، وهو الأهمّ، متمثلاً في الدفاعِ عن طموحاتِ الجماهير برؤيةِ منتخبها يتأهلُ إلى المونديال المُقبل، وتحقيق الحلمِ الذي طالَ انتظاره لمدةِ أربعين عاماً."وحثَّ رئيسُ الاتحاد اللاعبين على "ضرورةِ الالتزامِ والانضباطِ في التدريباتِ مع موعدِ عودتهم إلى أنديتهم، وتقديم أفضل ما لديهم في المُبارياتِ المُقبلة من أجلِ الوصولِ إلى الجاهزيّةِ الكاملةِ قبلَ خوضِ الاستحقاقاتِ المُقبلة في التصفياتِ المؤهلة لكأسِ العالم"، مطالباً "الجماهيرَ الوفية والإعلامَ الرياضيّ بمواصلةِ الدعمِ والإسنادِ في المرحلةِ المُقبلة حتى تحقيق هذا الهدف".وأكد درجال: إنه "بصددِ تشكيلِ لجنةٍ من المُختصين، وذلك لدراسةِ المُشاركةِ في خليجي ٢٦ للوقوفِ على الجوانبِ الفنيّة، وكذلك الظواهرُ السلبيّةُ التي حدثت أثناء البُطولةِ من أجل تشخيصها، ووضع الحلولِ الناجعةِ لمعاجلتها قبلَ خوضِ مباراتي الكويت وفلسطين يومي ٢٠/٣ و ٢٥/٣ على التوالي" .كما وجّه درجال الشكرَ والتقديرَ لكلِ الجماهير الوَفيةِ التي آزرت وساندت منتخبنا الوطنيّ في هذا العرسِ الكرويّ الخليجيّ.