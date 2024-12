2024-12-29 06:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أفاد شهود عيان عن وقوع حادث اصطدام بين قطار وشاحنة نقل جنوبي مدينة الناصرية، مساء اليوم، دون تسجيل أي إصابات خطرة بين الأطراف المتورطة في الحادث. وأوضح الشهود أن الحادث وقع أثناء مرور الشاحنة على السكة الحديدية، حيث اصطدم القطار بها نتيجة عدم التنسيق الواضح في حركة...

The post شهود عيان: اصطدام قطار بشاحنة نقل جنوبي الناصرية دون إصابات خطرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.